LIVE, Inter-Juventus 1-0 all’intervallo: Dimarco spiazza Perin, nerazzurri avanti

Dopo il pareggio per 1-1 della gara d'andata del 4 aprile all'Allianz Stadium, Inter e Juventus stasera (ore 21) a San Siro si troveranno di fronte nella semifinale di ritorno che deciderà il nome della prima finalista. L'altro verrà fuori dalla match di domani sera al Franchi di Firenze tra i viola e la Cremonese. Gli uomini di Italiano hanno vinto la prima sfida, in trasferta, per 2-0. La finale di Coppa Italia è in programma mercoledì 24 maggio all'Olimpico di Roma.