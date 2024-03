"A testa alta fratelli miei, c’è la nostra gente che ce lo chiede. Per noi e per loro", aggiunge poi Dimarco

Federico Dimarco , autore del gol momentaneo del vantaggio contro l'Atletico Madrid, non ha nascosto l'amarezza per come è finita poi la partita, che ha sancito l'eliminazione dalla Champions dei nerazzurri.

Dimarco ha pubblicato pochi minuti fa questo messaggio sui suoi canali social: "Non c’è tempo per la delusione. Non abbiamo neanche un minuto per fermarci. Nemmeno un secondo. C’è un sogno da conquistare. A testa alta fratelli miei, c’è la nostra gente che ce lo chiede. Per noi e per loro. Con l’Inter sempre nel cuore", si legge su Instagram.