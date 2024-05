Ibrahim e Tijani Babangida sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in Nigeria. Per Ibrahim non c'è stato nulla da fare

Gianni Pampinella Redattore 10 maggio 2024 (modifica il 10 maggio 2024 | 15:46)

La famiglia Babangida è nata con un dono per il calcio. Tijani ha brillato soprattutto nelle fila del Roda e dell'Ajax, mentre Haruna ha giocato nelle giovanili del Barcellona ed è diventato una delle più grandi promesse del calcio mondiale. Entrambi sono stati coinvolti in un drammatico incidente stradale che si è verificato in Nigeria tra Kaduna e Zaria.