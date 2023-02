Libero – Inter, De Vrij al posto Skriniar. Riposa Mkhitaryan, Dumfries in vantaggio su Darmian

"Inzaghi prepara un mini turnover in vista di Bologna-Inter (oggi alle 12.30). In porta giocherà Onana, in difesa De Vrij prenderà il posto di Skriniar (non è stato convocato perchè acciaccato), con Acerbi e Bastoni. Dopo aver vinto il ballottaggio Champions contro il Porto, invece, Mkhitaryan dovrebbe tirare il fiato: spazio a Brozovic in regia con Barella e Calhanoglu mezzala. Possibile occasione a destra per Dumfries, in pole su Darmian, mentre a sinistra non ci sarà Dimarco (affaticamento muscolare) e al suo posto giocherà Gosens. In attacco (Correa non è ancora al meglio) si va verso il ritorno della LuLa: Lukaku-Lautaro dall’inizio, con Dzeko a partire dalla panchina", riporta Libero.