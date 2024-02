"La crisi di Lukaku è più visibile. Non solo per i due errori che hanno impedito alla Roma di pareggiare contro i vecchi compagni dell’Inter, ma anche per un rendimento che negli ultimi quattro mesi è crollato: dopo la doppietta di Cagliari, ha prodotto 4 gol in 15 giornate (non contando ovviamente la partita saltata per squalifica a Bologna). Nel 2024 Lukaku ha segnato appena 2 reti: una al Verona, primo acuto dopo il cambio di allenatore, e una alla Cremonese in Coppa Italia. In otto partite giocate tutte dall’inizio alla fine. E’ possibile che dipenda dalla stanchezza, come ha osservato De Rossi. Il gigante non riposa mai e deve rispondere ai limiti del suo poderoso fisico. Ma la sensazione è che, a dispetto di comportamenti inappuntabili in allenamento, Romelu stia vivendo una fase della carriera in cui i difetti - anche caratteriali, nelle partite nervose - emergono più facilmente dei pregi".