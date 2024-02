"Oltre come realizzatore, Thuram è straordinario come sponda per i compagni", sottolinea Stefano De Grandis a Sky

"Oltre come realizzatore, Thuram è straordinario come sponda. A volte gli tirano delle fucilate, lui addomestica e ripulisce servendo i compagni. Questo è quello che lo contraddistingue da uno come Immobile per esempio. L'Inter sembra il Napoli dell'anno scorso, va a giocarsi tutti gli scontri diretti e li vince tutti. I punti li ha persi contro Genoa e Sassuolo oltre al pareggio con la Juve all'andata. I 20' di ieri del secondo tempo sono stellari, possesso palla fantastico sotto la pioggia. Vanno dato i meriti ad Inzaghi, spesso Bergomi li chiede e ha ragione: si vede come si muovono bene i giocatori"