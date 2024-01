Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, vinto dai biancocelesti

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, vinto dai biancocelesti per 1-0. Ecco come si presenta il quotidiano: