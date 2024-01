In collegamento con Telelombardia durante la trasmissione "E' sempre derby", Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell'Inter

"Zielinski? Non è un mistero che l'Inter stia cercando di portarlo a Milano. Non credo che sia solo l'Inter, ma i nerazzurri hanno una promessa sulla parola, che conta molto poco. Sappiamo che nel calcio di questi anni le parole se le porta via il vento. Guardate cosa è successo con Djalò".