Biasin: “Attacco? Dall’Inter dicono che con questo scenario può cambiare tutto”

In collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin a "E' sempre derby" ha parlato anche delle possibili mosse in attacco dell'Inter , viste le difficoltà di Arnautovic e Sanchez:

"Attaccanti? L'Inter ragiona per l'anno prossimo, andrà avanti così fino alla fine della stagione. Non ci sarà nessun altro innesto, a meno che Sanchez a un certo punto non dica di voler andare via".