EDICOLA TS – Juve in Champions, Dea gratias. Conte si offre al Milan

“Juve, Dea gratias”, titola Tuttosport in edicola lunedì 13 maggio. “Mercoledì la finale di Coppa Italia proprio contro Gasp: serve una trasfigurazione”, si legge. Spazio poi al Torino e non solo. “Anche il Bologna è in Champions! Conte si offre al Milan”, si legge.