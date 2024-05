Ora c’è l’aritmetica certezza: Bologna e Juventus sono qualificate alla prossima Champions League. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Atalanta contro la Roma, ora è ufficiale: a pari punti a quota 67, le due squadre hanno staccato il pass per la massima competizione europea 24/25, che avrà un nuovo format. Si aggiungono così a Inter e Milan, in attesa della quinta classificata. Al momento questa posizione è occupata proprio dall'Atalanta.