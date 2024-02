Enoch Owusu, attaccante dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo all'ultimo respiro ottenuto contro il Monza: "Abbiamo un po' sofferto, ma era importante vincere per avere continuità in campionato e siamo riusciti a portarla a casa. Ora abbiamo un bel vantaggio in classifica, ma dobbiamo continuare a lavorare e far bene per prepararci al meglio per le prossime partite e arrivare al top in fondo.