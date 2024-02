Stabile 6 Meno elegante del solito, commette qualche lieve sbavatura ma se la cava sempre. Costretto a uscire per un problema a un piede. (dal 1' st Maye)

Cocchi 6,5 Consuete discese da ala aggiunta e palloni messi in mezzo in quantità industriale. Meno continuo nella ripresa. (dal 40' st Miconi sv)

Akinsanmiro 6 Compitino, senza strafare me sempre efficace. Mezzo voto in meno per aver causato il rigore del pareggio monzese. (dal 40' st De Pieri sv)

Stankovic 6 Regia non illuminante come suo solito, anche se alcuni lanci sono da applausi. Non impeccabile anche lui in occasione del rigore per il Monza.

Berenbruch 6,5 Solito motorino inesauribile, si butta negli spazi ed è fondamentale nell'appoggiare la manovra offensiva.

Kamate 6,5 Ci prova spesso, anche se non sempre nel modo giusto. Mette in apprensione i difensori del Monza ogni volta che prende palla, pur non creando troppi pericoli.

Spinaccè 7 Parte un po' troppo "leggero" e perde qualche pallone non difficile da gestire. Cresce con il passare dei minuti, manda in porta Sarr e trova un gol fondamentale per lui e oer la squadra. (dal 9' st Owusu 6,5 Il suo ingresso non è particolarmente positivo: qualche errore di sufficienza, Chivu lo richiama spesso. Cresce con il passare dei minuti e manda in gol Mosconi)

Sarr 6 Largo a sinistra incide poco. Colpisce un palo da due passi, torna centravanti nella ripresa ma si vede poco. (dal 30' st Mosconi 7 L'uomo della provvidenza: entra e segna, esattamente come contro il Bologna. Sempre più dentro questa squadra)

Chivu 7 Alla fine ha ragione lui. Ancora una volta. I cambi si rivelano decisivi nel finale, e al gol di Mosconi entra in campo come se stesse festeggiando con dei compagni di squadra.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.