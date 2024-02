Sei ancora in contatto con Lukaku?

"Cambia spesso numero, ci sentiamo ogni tanto su Instagram quando riesce a rispondere tra tutti i messaggi che gli arrivano. Romelu era ossessionato dal dopo allenamento, doveva calciare sempre. Aveva fatto prendere una spara-palloni, quelle che usano i portieri: si piazzava a centrocampo e doveva stoppare il pallone. Non è facile per giocatori tecnici come Sanchez o Lautaro, figuriamoci per un attaccante con quel fisico. Eppure ci riusciva. Cercava sempre un modo di migliorarsi e tirare meglio in porta, non ho mai visto calciare così forte da un attaccante d'interno, lui tira più forte d'interno che di collo"