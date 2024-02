Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24, Massimo Mauro , ex Juve, ha parlato così della sconfitta dei bianconeri contro l'Inter:

"Brutta partita della Juve, non più di un contropiede nel primo tempo e qualcosina nel secondo, in una partita del genere in cui l'Inter ti ha dato campo dovevi fare di più. L'Inter invece ha fatto un gol e poteva farne altri due se Szczesny non faceva il fenomeno. Allegri mette sempre la formazione migliore, unica critica che gli faccio è spostare tutto di 20 metri in avanti: cambia fare 60 metri invece di 80 in avanti quando riconquisti palla"