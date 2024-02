Cocchi 7,5 Non si contano i palloni velenosi che mette in mezzo, attacca con costanza sulla sinistra ed è un pericolo costante per la difesa dell'Olympiacos. Sicuro anche in fase difensiva. L'errore dal dischetto non cancella l'ottima prova.

Di Maggio 7 Parte fortissimo, inserendosi alle spalle degli attaccanti e pressando a tutto campo. Non sbaglia dal dischetto.

Stankovic 6,5 Lotta come l'ultimo dei gregari in mezzo al campo, fa sentire la sua presenza. Bello come, da capitano ma soprattutto da amico, sia subito andato da Cocchi dopo l'errore decisivo. Segna il primo rigore, dopo che l'anno scorso sbagliò malamente.

Berenbruch 6,5 Solito dinamismo, lo trovi ovunque ed è sempre prezioso in entrambe le fasi di gioco. Poco preciso al momento del tiro. (dal 40' st De Pieri sv)

Kamate 6 Punta sempre l'uomo, sfiora un gol, ma non sempre è concreto. Costretto a uscire per un problema fisico. (dal 26' st Mosconi 6,5 In pochi minuti ha anche modo di andare al tiro, porta entusiasmo)

Sarr 5,5 Si muove molto, fa da sponda per i compagni, ma non riesce mai a pungere in zona gol.

Quieto 5,5 Incide poco, si fa aprrezzaare di più per lo spirito di sacrificio che per le iniziative offensive. (dal 17' st Owusu 5,5 Ancora lontano dagli standard dello scorso anno)

Chivu 6 Terzo anno sulla panchina della Primavera, terza eliminazione ai playoff. Un vero peccato, considerando il cammino positivo di quest'anno contro squadre dalla grande tradizione giovanile. Contro l'Olympiacos è mancato solamente il gol: non un dettaglio, sicuramente, ma l'atteggiamento e la prestazione non sono da buttare. Ora testa al campionato.

