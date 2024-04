Quanto alle voci che accostano l'allenatore del penultimo scudetto dell'Inter al Napoli, Ferrara ha sottolineato: «Il profilo di Conte sarebbe perfetto per il Napoli, come città, ambiente, e per far ritrovare lo spirito di attaccamento e la voglia che la squadra ha dimostrato di avere nell'anno dello scudetto. Una voglia che non può essere cambiato. C'erano motivazioni che hanno portato allo scudetto e i giocatori del Napoli hanno caratteristiche per vincere. Non so se Conte si accontenterebbe della rosa del Napoli ma sicuramente ha il profilo giusto», ha concluso.