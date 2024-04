Jacobelli: “Ciclo Inter iniziato con Conte. Se la concorrenza non si sbriga…”

Ci può essere stabilità anche in futuro per l’Inter?

“Per quanto concerne la restituzione entro il 20 maggio del prestito di Oaktree salito a 385 milioni presto capiremo come si evolverà. Le notizie parlano di un fondo di investimento americano pronto a garantire un finanziamento triennale per Suning, questo testimonia come il lavoro di Zhang per l’Inter sia importante. In questo triennio di Inzaghi ci sono stati introiti vicini ai 240 milioni di euro tra risultati sportivi, incassi dal mercato e botteghino, con l’Inter che ha un riempimento del 98%, Anche questo capitolo presto verrà letto nella sua interezza, il 20 maggio ormai è dietro l’angolo”.