Ferrara: “Juve-Inter? Sensazione che non volessero farsi male”. Toni: “Meglio per la A”

«Cosa penso di Juve-Inter ? La stessa sensazione del derby di Roma. Nessuno voleva far male all'altro. Secondo me alla fin fine probabilmente la squadra bianconera resta attaccata al primo posto e non ha concesso all'Inter. Sull'azione di Thuram assolvo Bremer». Così Ciro Ferrara, su Dazn, ha parlato della partita che si è giocata ieri sera.

In studio c'era anche Toni che ha sottolineato: «Un bene per il campionato e per le rivali anche. Secondo me hanno fatto un gol stupendo quelli dell'Inter, hanno fatto qualche errore i tre difensori della Juve, che erano stati una certezza fino a quel momento, ma perché avevano di fronte una squadra importante».