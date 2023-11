Sky – Pavard, inizia nuova fase riabilitazione: quando può tornare in campo

Benjamin Pavard punta a tornare in campo entro la fine del 2023. Come riportato da Sky Sport, la novità di giornata è che dopo 3 settimane il difensore dell’Inter ha tolto il tutore al ginocchio. Ora ha iniziato il lavoro sul tapis roulant antigravitazionale per non caricare eccessivamente sul ginocchio appunto. Inizia così una nuova fase di riabilitazione, prima del ritorno sul campo. L’obiettivo è poterlo schierare a fine dicembre/inizio gennaio, di settimana in settimana si valuterà la situazione.