FCIN1908 / Zielinski, entourage ha detto all’Inter che non rinnova. Colpani, la posizione

Tra i profili cerchiati dall'Inter in vista della prossima stagione, ci sono due centrocampisti che si stanno mettendo particolarmente in mostra in questa stagione. Si tratta di Andrea Colpani e di Piotr Zielinski .

Per quanto riguarda il centrocampista del Napoli, secondo quanto appreso da FCInter1908.it, la volontà del calciatore è quella di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024 con il club partenopeo. E questa volontà è stata comunicata dal suo entourage all'Inter in un recente contatto tra le parti. Per l'Inter sarebbe un innesto di qualità e a costo zero, anche se ci sarebbe da pagare una commissione da 5-6 mln di euro all'agente oltre ad un contratto importante per il polacco, sul quale c'è anche l'interesse di altri club. Per giunta, poi, Zielinski non usufruisce del Decreto Crescita.