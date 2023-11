Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a calciomercato.com ha analizzato anche gli episodi da moviola di Juventus-Inter di ieri

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a calciomercato.com ha analizzato anche gli episodi da moviola di Juventus-Inter di ieri. "Buonissima gara, riesce a lasciar giocare. Solo 26 falli e 3 ammonizioni”. Voto 7 per l’arbitro Guida per la direzione del derby d’Italia disputato domenica.