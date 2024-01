Fiorentina, Nico punta l’Inter. “Si allena come mai fatto prima tanto che Italiano…”

"S’allena come forse mai si è allenato, ha una voglia come forse mai l’ha avuta, che quasi Vincenzo Italiano lo deve frenare: questo racconta chi vede Nico Gonzalez al Viola Park in questi giorni, precisamente da lunedì pomeriggio quando Biraghi e compagni sono tornati ad allenarsi al centro sportivo dopo il viaggio in Arabia per la Supercoppa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Nico Gonzalez che sta facendo di tutto per tornare a disposizione per Fiorentina-Inter.