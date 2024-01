Lukaku: “In due anni l’Arabia può diventare il miglior campionato al mondo”

"I club stanno facendo sforzi importanti per portare giocatori forti. Stanno migliorando sempre di più", afferma Lukaku

Intervenuto nel post partita dell'amichevole giocata in Arabia Saudita dalla Roma (vinta 2-1 dai giallorossi) contro l'Al Shabab, Romelu Lukaku ha voluto fare un endorsement al calcio saudita:

"Per quanto mi riguarda, penso che nei prossimi due anni il campionato dell'Arabia Saudita diventerà uno dei migliori al mondo se non il migliore. I club stanno facendo sforzi importanti per portare giocatori forti. Stanno migliorando sempre di più"