TS – Dumfries in ritardo di condizione. E il rinnovo è sempre più lontano

"È scomparso dai radar dal 6 gennaio, quando ha giocato per un’ora contro il Verona, peraltro senza brillare. Da allora Simone Inzaghi non ha messo più in campo Denzel Dumfries. L’olandese, dopo essere guarito dalla lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra che l’aveva messo ko a Napoli, è in ritardo di condizione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni di Denzel Dumfries , rimasto in panchina nelle ultime tre partite stagionali, col Monza e nelle due di Supercoppa.

"L’infortunio è coinciso con uno snodo delicato della stagione, ovvero il richiamo di preparazione fatto da Inzaghi in vista della campagna di Supercoppa in Arabia e del big match con la Juve e Dumfries sta ancora recuperando il tempo perduto. Per un allenatore che ama alternare soprattutto gli esterni, non avere l’olandese al top è un problema, l’ennesimo che si aggiunge in vista della trasferta di Firenze quando già non ci saranno gli squalificati Calhanoglu e Barella (e Bastoni sarà a mezzo servizio)", rimarca il quotidiano. Dumfries, che ieri ha chiesto un permesso per motivi famigliari, sarà in panchina anche a Firenze e, considerato ancora il periodo di apprendistato necessario per Buchanan, è Darmian il candidato numero 1 a prendersi la maglia da titolare a destra.