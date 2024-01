Sono tre i migliori in campo per l'Inter contro la Fiorentina secondo Tuttosport. Voto 7, infatti, per Sommer, Lautaro e Pavard, con quest'ultimo che "governa la sua area di competenza senza problemi e salva nella ripresa due volte: su Nzola e su Quarta nei pressi della linea".

6,5 per De Vrij, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan e Thuram oltre al subentrato Acerbi. Sufficienza (e voto più basso tra i nerazzurri) per Bastoni: "L’intervento su Nzola a fine primo tempo vale un gol e, a corredo, gestisce senza problemi l’ammonizione presa. Mezzo voto in meno per il fallo da rigore per cui viene graziato". 6 anche per Arnautovic e Dumfries, subentrati nella ripresa.