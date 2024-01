La Fiorentina fallisce l’allungo Champions: 2-2 al Franchi contro l’Udinese

La Fiorentina di Vincenzo Italiano stecca la possibilità di allungare sul Bologna in zona Champions League e non va oltre il 2-2 contro l'Udinese

La Fiorentina di Vincenzo Italiano stecca la possibilità di allungare sul Bologna in zona Champions League e non va oltre il 2-2 contro l'Udinese al Franchi. I friulani, tra l'altro, vanno due volte in vantaggio: nel primo tempo con Lovric, nella ripresa con Thauvin, subentrato.