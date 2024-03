È un terzino ma non ha mai nascosto che vorrebbe giocare da centrale. All'Inter gioca in una difesa a tre, come braccetto a destra, e nella Francia lo hanno provato anche al centro della difesa. Ma dopo la partita con la Germania persa due a zero, questa sera Deschamps ha deciso di non schierare Pavard da titolare nella gara contro il Cile.

«La coppia di centrali? Prenderà forma per l'Europeo ma non si sa mai cosa può succedere. Speriamo che tutti arrivino alla competizione in forma, non cambierò di partita in partita», ha detto il ct alla fine della gara contro la Nazionale cilena. Non è un segreto che lui abbia grande fiducia in Upamecano e Konaté anche se ha provato Pavard per Upamecano contro la Germania e ha Saliba per Konaté contro il Cile. A meno di problemi fisici, spiegano in Francia, Upamecano e Konaté dovrebbero quindi formare la difesa francese a Euro 2024.