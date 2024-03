Vuole giocare da centrale, come gioca nell'Inter, nei tre uomini in difesa. Ancora una volta schierato al centro della difesa da Deschamps nella gara, persa due a zero, contro la Germania, anche Benjamin Pavard - come del resto tutta la Nazionale francese - non è riuscito a brillare. E per questo in Francia, oltre alle critiche rivolte a Thuram, si parla del difensore e si dice che potrebbe essere l'ultima volta al centro della difesa in Nazionale.