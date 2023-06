Mercato, il futuro di Icardi? Wanda: “Nostalgia di Milano? Non ci penso perché so che…”

Per Wanda Nara sarà un'estate di lavoro in Argentina. Ma non solo. C'è anche il futuro di Mauro Icardi da definire, dopo la soddisfacente stagione al Galatasaray . Maurito rimarrà in Turchia? Ascolterà le sirene del mercato di serie A con Milan e Juventus in pole position? Ancora non è chiaro come il suo agente Wanda si muoverà per strappare il contratto più vantaggioso per l'attaccante argentino.

"Se mi manca qualcosa della vita che conducevo in Italia e in Francia? Oggi, quando mi trovate un po' stanca, direi di sì (ride). Ma la realtà è che sono felice di Masterchef e di tutto ciò che mi sta accadendo, e non rimpiango nulla. Inoltre, ricevo offerte di lavoro sempre più interessanti. D'altra parte, sono una donna che vive sempre legata al presente e oggi il mio è in Argentina. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho fatto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove siamo stati e saremo sempre felici. La mia bella casa di campagna a Milano? Ce l'abbiamo ancora. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare. Come continuerà la nostra vita nel 2023? Credo che questa sia la domanda più difficile alla quale rispondere, perché ci organizziamo mese per mese", ha dichiarato Wanda Nara ai microfoni di Gente.