Galante: “L’avversario dell’Inter è l’Inter. Con Pavard salto di qualità internazionale”

Ma come è possibile che l’Inter sia grande con i grandi e poi si perda con squadre più piccole?

«Se esistesse una soluzione facile, un allenatore top come Inzaghi l’avrebbe già trovata. Bisognerebbe solo fare tesoro del passato, ma gli errori con Sassuolo e Bologna dicono che c’è il rischio di ricadere nei vecchi sbagli. Il problema, però, è solo mentale: il peggior avversario dell’Inter si chiama... Inter. Purtroppo, i punti lasciati per strada alla lunga rischiano di pesare. Non penso ci sarà una fuga come quella del Napoli, ma un arrivo in volata in cui anche un pari in più inciderà».