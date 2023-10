ESCLUSIVA Ventura: “Inter la più forte del campionato, ma con il Torino non sarà facile”

Il Torino, nonostante l'arrivo di Zapata, continua a far fatica sotto porta.

"Diventa difficile entrare in merito a questa situazione. Forse sul piano della manovra si può fare qualcosina di meglio, e da parte dei giocatori c'è da aspettarsi di più. Juric ha sempre giocato con una punta e due trequartisti: va bene l'arrivo di Zapata, ma perdere le prestazioni di Sanabria, che è un signor giocatore, è un lusso che il Torino non so se può permettersi. Poi oviamente Juric li vede tutti i giorni e sa benissimo come e quanto impiegarli".

Dall'altra parte troviamo il miglior attacco della Serie A.

"Non è di certo una sorpesa: una squadra con certi giocatori, con una panchina del genere, ha il dovere di essere protagonista in Italia e in Europa, su questo non c'è dubbio".

Le due sfide della scorsa stagione terminarono entrambe 1-0 per l'Inter: possiamo aspettarci anche questa volta una gara con pochi gol?

"Mi aspetto una partita assolutamente godibile. Giocare contro il Torino non è mai facile, quando centrano la partita contro le squadre che vogliono fare gioco ha un modo di stare in campo che tende all'aggressività continua. Per l'Inter non sarà facile come magari qualcuno può pensare. Se il Toro gioca da Toro può mettere in difficoltà l'Inter, poi si vedrà".

A Torino si sta rilanciando Bellanova: può essere l'ambiente giusto per lui?

"Bellanova è un giocatore che, se allenassi ancora il Torino, avrei voluto: ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante, ma bisogna dargli tempo. Deve fare un percorso, è giovane, ma ha piede, ha velocità, ha resistenza, ha il cross, ha anche una discreta tecnica. Le potenzialità ci sono tutte. Un giocatore che io avrei chiesto".

L'Inter è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione, ma viene da molti indicata come la favorita per lo scudetto: condivide questa idea?

"In Italia dopo una partita buona devi vincere lo scudetto, quando ne perdi una è un disastro. In realtà non è così: credo che l'Inter abbia in assoluto la rosa più forte del campionato e ha il dovere di provare a vincere campionato e Champions League, senza giri di parole. Se non farà un'annata importante allora il risultato sarà negativo. Credo che mai come quest'anno la rosa più forte del campionato sia quella dell'Inter".

