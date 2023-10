C&F – San Siro, ecco quanto hanno speso Inter e Milan nel 2023 per la manutenzione

Come analizzato da Calcio e Finanza, "l’area sport del Comune di Milano ha approvato le cifre per quanto riguarda il cosiddetto “scomputo opere”, ovverosia quanto il Comune “restituisce” ai due club per le spese di manutenzione rispetto all’affitto annuale. “A far tempo dal 2017 il canone è stato ripristinato nelle due quote originarie: 53,30% quota monetaria e 46,70% quota a scomputo opere; la quota di canone a “scomputo” può essere sostituita dall’esecuzione di interventi di Manutenzione straordinaria, di Innovazione e di attività strumentali strettamente connesse (aggiornamento catastale e monitoraggio strumentale permanente)”, si legge infatti nei documenti", si legge sul sito.