Gasperini: “E se Sarri facesse il Triplete come Mourinho? No comment su Agnelli. E Bastoni…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a Tuttosport, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha risposto alla domanda sullo stop imposto dal Governo allo Sport italiano, compreso il calcio:

“Bisogna accettare ogni decisione che tuteli la salute di tutti i cittadini. Non si scherza con la salute. Il calcio non è un mondo a parte. Viviamo uno stato d’emergenza senza precedenti e come tale dobbiamo adeguarci, senza se e senza ma”.