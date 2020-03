Agnelli torna sulla Super Champions: “Giusto che l’Atalanta sia entrata in CL?”

«È giusto che l’Atalanta sia entrata direttamente in Champions?». Questa domanda l’ha posta Andrea Agnelli durante il Business of football summit organizzato dal Financial Times a Londra al quale ha preso parte anche Steven Zhang. Lo ha fatto mentre parlava del futuro della CL. E nel suo discorso ha continuato così: «Si può discutere sul fatto che solo perché sei in un grande Paese devi avere accesso automatico alle competizioni. Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no?».

E sulla Roma ha aggiunto: «I giallorossi hanno contribuito di recente a tenere alto il ranking dell’Italia. Ha avuto una brutta stagione ed è fuori ed è anche un problema economico. Bisogna quindi proteggere costi e investimenti».

Si parla quindi di una Champions solo per grandi club. Ma questo toglierebbe evidentemente alle società più piccole il sogno di competere in campionato per l’Europa.

Questo è quanto ha detto il presidente della Juventus: «Non ho la risposta. Ma ci sono squadre che hanno fatto la semifinale di CL, che hanno vinto il campionato o la coppa e che guadagnano le qualificazioni solo per il ranking del loro Paese. Il punto è come bilanciare, quanto pesa il contributo al calcio europeo e quanto pesa la prestazione di un singolo anno. Quello che va capito è come assicurare ai club sani e a quelli che sono limitati dalla grandezza del loro mercato che possano lottare e non siano relegati a crescere i giocatori per le grandi società».

(Fonte: corriere.it)