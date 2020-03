Gasperini controcorrente: “Mai a porte chiuse, piuttosto gioco mattina, pomeriggio e sera”

Nel mezzo delle polemiche per il rinvio di Juventus-Inter e di altre quattro partite della 26a giornata di Serie A, c’è chi, come Gian Piero Gasperini, si schiera apertamente in favore del non giocare. Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta dopo la partita contro il Lecce:

“Io a porte chiuse non giocherei mai, piuttosto ci giochiamo il campionato in 15 giorni mattino, pomeriggio e sera. Giocare a porte chiuse non ha senso, sia che giochiamo in casa che in trasferta, a prescindere dalle questioni economiche, poi sulle altre decisioni aspetto perché c’è qualcosa di più serio. Forse noi a Bergamo la stiamo vivendo più seriamente. Quando questo problema grosso sarà controllato, vedremo. A noi ci sembrava tutto bellissimo, poi si è spento tutto di colpo, non mi sento di fare polemica, qualunque decisione venga presa sembra sia sbagliata. Ma a porte chiuse no, mi rendo conto che il campionato possa essere falsato ma siamo di fronte ad una questione di forza maggiore“.

(Fonte: Sky Sport)