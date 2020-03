Le rivali – Juventus, Sarri: “Concesso poco all’Inter, dopo il gol hanno perso fiducia”

Ovviamente soddisfatto per la vittoria contro l’Inter di Antonio Conte all’Allianz Stadium, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha analizzato così il 2-0 ottenuto dalla sua squadra contro i nerazzurri grazie alle reti di Ramsey e Dybala:

“Oggi la carta Dybala per me era importantissima da giocare al momento opportuno. E’ una vittoria importante, ma in teoria ci sono ancora 12 partite da giocare. Il percorso da fare è ancora lungo. La Juventus questa sera si è avvicinata a quello che voglio io. Nelle ultime uscite la squadra si era appiattita, oggi ho scelto gli uomini che mi davano energia. Dybala? In quel ruolo largo a destra effettivamente sta facendo bene. Higuain si è sacrificato molto, mentre Dybala quando entra in questi momenti può essere devastante. Quando l’ho messo volevo chiuderla e in questo lui può essere decisivo. Dopo il gol abbiamo avuto dei minuti di grande livello, loro invece sono andati in sfiducia. A una grande squadra come l’Inter abbiamo concesso poco. Situazione del calcio? Se c’è una categoria che mi fa paura sono i tuttologi. Posso parlare di calcio, del resto ho conoscenza limitata. Mi sto domandando solo se sia giusto togliere due ore di svago alle famiglie chiuse in caso. Sul resto non posso dire altro“.

(Fonte: Sky Sport)