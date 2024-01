GdS / Serie A da 20 a 18 squadre: club divisi, riforma sospesa. Fissata la deadline

“Nei prossimi giorni i tavoli tecnici continueranno a discutere dei format dei campionati, delle retrocessioni e di tutto il resto. Con la A che naturalmente sarà protagonista, ma che al suo interno è divisa come inevitabile quando gli interessi sono molto diversi” spiega La Gazzetta dello Sport.

Le big del campionato punta ad una riduzione delle squadre (e delle partite) alla luce della riforma delle coppe europee, che aumenterà il numero di partite, e della nascita del Mondiale per Club a 32 squadre, oltre agli impegni sempre più fitti delle nazionali.

Il confronto è con Bundesliga e Ligue 1, già a 18 squadre, mentre le medio piccole, che inevitabilmente avrebbero due posti in meno (perché è difficile ipotizzare la retrocessione delle big…), sono contrarie e ribadiscono che la Premier League e la Liga (cioè i campionati più importanti) sono a 20 e tagliare le partecipanti alla A farebbe perdere di valore al prodotto in fase di vendita dei diritti tv.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.