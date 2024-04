"Non abbiamo fatto ancora nulla, come ha ben ribadito di recente il nostro condottiero, mister Claudio Ranieri. C’è bisogno di combattere ancora e soffrire tanto per cercare di ottenere la salvezza. L’ambiente è compatto come non mai: di recente l’ultimo saluto al nostro mito nonché mio presidente onorario in questi anni Luigi Riva ci ha uniti ancora di più. Giocheremo anche per lui domani contro l’Inter alla Scala del calcio. Dovremo farci trovare preparati, indomiti e ci torneremo tra un mese per giocare contro il Milan. Sarà un ciclo di gare molto complicate, da affrontare assolutamente nel migliore dei modi".