Gol Thuram: è il secondo francese dell’Inter che segna in Supercoppa

In Arabia Saudita è andata in scena la Supercoppa italiana e il primo gol della partita tra Inter e Lazio è stato firmato da Marcus Thuram. Si tratta del secondo giocatore francese dell'Inter a segnare in questa competizione. Prima di lui lo aveva fatto Patrick Vieira, come riporta Opta, che aveva sognato una doppietta contro la Roma nella finale giocata a Milano del 26 agosto 2006.