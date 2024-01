Inter come Real e City: nei top5 campionati europei tre giocatori in doppia cifra

Il dato Opta è stato riportato dopo il gol di Thuram che ha sbloccato la gara con la Lazio in Supercoppa. Poco dopo è arrivato anche il gol di Calha

Numeri che parlano di un'Inter "stellare". Perché ci sono solo altri due club nei primi cinque campionati europei che hanno mandato ben tre giocatori in doppia cifra sommando le reti in tutte le competizioni. Il dato arriva da Opta dopo il gol di Thuram contro la Lazio: il francese è arrivato a quota 10 gol nella stagione 2023-2024. Poco dopo è arrivata anche la rete, su rigore, di Calhanoglu che era a 10 gol quest'anno ed ha toccato oggi quota 11.

"L'Inter è una delle sole 3 squadre, insieme a Real Madrid e Manchester City, con ben 3 giocatori in doppia cifra di gol nei maggiori 5 campionati europei 2023/24 (in all comps): Lautaro (20), Çalhanoglu (11) e Thuram (10). Stellare", scrive il profilo di statistiche.