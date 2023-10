Graziani: “Inter un pizzico fortunata, col Torino massimo risultato col minimo sforzo”

"Nel primo tempo non mi è piaciuta, ha fatto un solo tiro in porta, un po' troppo poco per essere l'Inter", commenta Graziani

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Torino:

"Dopo le Nazionali, è difficile trovare subito gli equilibri però l'Inter col minimo sforzo ha raccolto il massimo risultato. Nel primo tempo non mi è piaciuta, ha fatto un solo tiro in porta, un po' troppo poco per essere l'Inter. Nel secondo tempo è migliorata, poi dopo il vantaggio e l'uscita di Schuurs ha trovato terreno fertile. Ed è stata un pizzico fortunata perchè senza deviazione il tiro di Thuram probabilmente Milinkovic-Savic l'avrebbe presa. Forse il risultato è un po' troppo pesante per il Torino ma sul risultato nulla da dire"