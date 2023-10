GdS – ThuLa, doppia sfida a Lukaku: il Toro è l’amico tradito, Thuram l’amore che…

Thuram e Lautaro hanno diversi motivi in più per cercare di vincere contro la Roma di Lukaku domenica prossima

Archiviata la pratica Torino, per l'Inter è tempo di pensare alla Champions League perché la sfida contro il Salisburgo è un bivio importante in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Domenica prossima, però, c'è la sfida con la Roma di Lukaku , un grande appuntamento da non sbagliare:

Lautaro, dopo il gol numero 11 del suo campionato, è stato sostituito nel finale da Inzaghi. "Uno così, va centellinato non appena c’è la possibilità di farlo: così si spiega il cambio nel finale con Klaassen. Perché sarà ThuLa anche tra 48 ore con il Salisburgo, a maggior ragione domenica prossima contro la Roma. Sullo sfondo c’è la sfida a Lukaku. E tutti e due hanno un motivo in più per puntare quella partita. Lautaro è l’amico tradito, Thuram è l’amore che cancella il passato. Guarda che ThuLa, Romelu. Tutti e due pronti a illuminare, giocatori di design, moderni e funzionali allo stesso tempo. Su Google trovi più loro della lampada, per la verità", commenta La Gazzetta dello Sport.