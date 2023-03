Inter femminile, Guarino a ITV: “Peccato, ci credevamo. Abbiamo dato tutto”

"Abbiamo perso per dettagli. Ci è mancata anche un po' di forza, perché quando arrivi ai tempi supplementari devi avere tantissime energie. Sapevamo che loro erano a un livello superiore e che dovevamo giocare al massimo. Non avevamo più energie, il serbatoio si è svuotato e alla fine abbiamo fatto un po' fatica. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere. Ci credevamo e le ragazze hanno dato tutto. Siamo tutti dispiaciuti, ci avevamo creduto. Questo è un punto di partenza come altri, non mi ha stupito il fatto di aver messo in difficoltà la Juventus. Ora dobbiamo crescere per provare a tutti i costi a ottenere dei risultati. Quello deve essere il nostro impegno. Sarà importante recuperare le idee e riorganizzarsi nelle prossime due settimane, prima di affrontare nuovamente la Juventus".