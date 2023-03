FCIN1908 / Inter, domani il punto con Inzaghi. Skriniar sul campo a parte, Correa in gruppo

Non c'è tempo per crogiolarsi nell'amarezza dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia . La gara di Champions League in programma martedì è troppo importante. Ieri, i nerazzurri, di ritorno da La Spezia, si sono fermati a dormire ad Appiano Gentile come sempre accade quando il rientro dalla trasferta sconfina in notturna (sarà così anche dopo la partita contro il Porto ). L'ambiente nerazzurro sperava in una vittoria in campionato che facesse da stimolo e motore per la sfida di martedì. Non è stato così, purtroppo.

Il punto su Milan Skriniar

Come raccolto da FCINTER1908, Simone Inzaghi domani farà il punto della situazione con un'analisi tecnica di quanto visto in campo ieri. A differenza della sconfitta contro il Bologna in quella di ieri emergono sicuramente elementi molto diversi, soprattutto sul piano di quanto creato (un po' di sfortuna, senza farne un alibi, non ha aiutato). Quello che sicuramente lega le sconfitte dell'Inter è la difficoltà a garantire una continuità nei risultati. E sull'origine di questa difficoltà il mister e la squadra dovranno fare un punto approfondito. Per quanto concerne Milan Skriniar, nella giornata di oggi il giocatore ha svolto una parte di lavoro sul campo ma non si è ancora liberato dal fastidio che gli causa il suo stato infiammatorio. Per questo motivo lo slovacco non ha ancora ritrovato il gruppo. Gruppo che invece ha ritrovato Joaquin Correa, che dovrebbe quindi tornare a disposizione. Contro il Porto ci sarà bisogno di tutti gli uomini come mai in questa stagione. Dal primo all'ultimo.