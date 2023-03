Cassano: “Inzaghi non adatto, sta facendo un disastro. Inter, bisogna cambiare. Lukaku…”

Antonio Cassano, in occasione della puntata della Bobo TV andata in onda dopo Spezia-Inter, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri : "Siamo sempre allo stesso punto. L'Inter strameritava di vincere la partita: ha calciato 27 volte, ha sbagliato un rigore. Ma la domanda è: questi subiscono 2 gol a ogni trasferta, ci sono sempre problemi. Devono risolverlo loro questo problema, non noi. Come? Non lo so. Hai perso otto partite. Contro Milan, Roma, Juventus, ci può stare, poi pareggi con la Sampdoria, perdi con l'Empoli, con il Bologna, con lo Spezia: c'è qualcosa che non quadra. C'è un problema e lo deve risolvere l'allenatore. Quando ti ritrovi a perdere tutti questi punti con squadre che devono salvarsi...

Io continuo a pensare che per costruire una squadra vincente, Inzaghi non è adatto. Bisogna cambiare qualcosa, perché hai buttato via un altro campionato. Tutto questo distacco dal Napoli non è concepibile. C'è grande confusione, ha cambiato tanti moduli e non si capiva niente. Non so cosa funziona, ma c'è qualcosa che non quadra. Tutti cambiano, Inzaghi non cambia mai nulla, queste sono le sue idee e non le cambia, giusto o sbagliato che sia. Lo scorso anno ha perso il campionato per un punto, quest'anno sta facendo un disastro: o vince la Champions League oppure c'è qualcosa da cambiare. Con questa squadra, chiunque metti, la partita contro lo Spezia la porti a casa. O ti inventa qualcuno la giocata oppure fai fatica.