In una lunga intervista a As, l'ex attaccante del Milan ha parlato anche della Superlega

In una lunga intervista a As, Ruud Gullit ha toccato div ersi temi, uno riguarda la Superlega. Questa la posizione dell'ex attaccante del Milan: "È già successo nel golf e nel paddle tennis. Succede ovunque. Se contribuirà a qualcosa di meglio della Champions League, non lo so... La Champions League è il meglio del meglio, la competizione migliore, quella in cui tutti vogliono giocare".