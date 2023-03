Ifab raccomanda: “Calcolo recupero sia accurato, come ai Mondiali”

Torna il calcio dei 'mega recuperi' come quelli delle partite ai Mondiali in Qatar? Domandarselo è lecito, visto che nel suo comunicato diffuso dopo l'assemblea generale annuale a Londra, l'Ifab raccomanda (ma non impone, almeno per ora) di seguire "l'approccio adottato durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, in cui è stato implementato un calcolo più accurato del tempo aggiuntivo". L'Ifab precisa anche che, da parte sua, tale approccio "è stato accolto positivamente" e che quindi "è stato concordato che le competizioni in tutto il mondo dovrebbero seguire questo approccio".