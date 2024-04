"Complimenti innanzitutto alla Juve per la vittoria, che non era semplice. E soprattutto è una vittoria importante. Se la Juve avesse fatto un campionato tra la terza e quarta posizione, forse avremmo avuto un altro tipo di approccio nella critica ad Allegri. Dire buon campionato adesso dopo aver visto la prima parte di stagione è difficile. Ha sporcato un percorso che aveva fatto sognare tifosi e squadra. E' stato un trauma vedere questa Juve dopo quanto fatto prima. Per me resta una rosa importante e si può fare e dare di più alla Juventus. Cosa vogliamo rimproverare ad Allegri? Poco credo. L'aria comunque è pesante, il tifoso juventino non vuole più Allegri sulla panchina. Ripartire con lui e balbettare ancora...".