Igor Tudor resta il nome in pole per la panchina del Napoli: incontro con il presidente De Laurentiis nel pomeriggio

Igor Tudor resta il nome in pole per la panchina del Napoli. Segnala infatti Sky Sport che nel pomeriggio a Roma c'è stato un incontro fra il tecnico croato e il presidente Aurelio De Laurentiis. Trattativa in corso fra le parti per provare a trovare un accordo sia sul piano economico che sul piano tecnico. È proprio Tudor la prima scelta per sostituire Rudi Garcia sulla panchina della squadra campione d'Italia in carica.